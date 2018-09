NAVO-topman dankbaar voor herdenkingen WOII

NAVO-opperbevelhebber Curtis Scaparrotti is dankbaar dat Nederland zo lang na de Tweede Wereldoorlog nog elk jaar de militairen en burgers herdenkt die destijds voor de vrijheid hebben gevochten. „Ik ben zeer vereerd met de toewijding waarmee velen ervoor zorgen dat de herinneringen aan hen blijven voortbestaan.”

Dat zei de Amerikaanse militaire topman maandag in Groesbeek, waar voor de 74e keer de start van operatie Market Garden is herdacht. Market Garden was het offensief waarmee de geallieerden snel een einde wilden maken aan de Tweede Wereldoorlog. De geallieerde opmars stokte echter bij Arnhem, waar de Rijnbrug niet op de Duitsers veroverd kon worden.

Bij Groesbeek landden destijds duizenden parachutisten en zweefvliegtuigen van de Amerikaanse 82nd Airborne Division. Scaparrotti is commandant van deze divisie geweest. Hij bezoekt deze dagen plekken die voor de 82nd belangrijk waren in september 1944. „Mijn voorganger James Gavin wist destijds dat het heel moeilijk zou worden. In brieven aan zijn dochter beschreef hij het slagveld. Maar hij was ook trots op de ‘stoere, hardwerkende Nederlanders’, die bereid waren te sterven voor de vrijheid. De moedigste mensen die hij in de hele oorlog had gezien”, aldus de NAVO-topman.

Scaparrotti legde een krans bij het monument voor generaal Gavin. Ook onder andere de Duitse ambassade en de burgemeesters van de Duitse gemeenten Kleve en Kranenburg, buren van Groesbeek, legden kransen. „In dit gebied begon de bevrijding van Nederland. Het is goed dat we dat nu samen met onze buren kunnen herdenken”, aldus burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal, waar Groesbeek bij hoort.