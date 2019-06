NAVO bereidt zich voor op ‘wereld zonder INF’

De NAVO-bondgenoten gaan militaire maatregelen voorbereiden als reactie op de Russische schending van het INF-verdrag tegen middellangeafstandsraketten in Europa. Het kan daarbij gaan om het plaatsen van luchtafweerraketten en conventionele raketten, en het houden van meer en grotere oefeningen in Oost-Europa. Maar de plaatsing van nieuwe kernraketten in Europa is niet aan de orde. Dat is woensdag besproken door de ministers van Defensie van de NAVO, die in Brussel bijeen zijn.

Volgens NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft Rusland tot 2 augustus de tijd om het INF-verdrag te redden en westerse tegenmaatregelen te voorkomen. Op die datum loopt het huidige INF-verdrag af. „De tijd raakt op. De NAVO moet zich voorbereiden op een wereld zonder INF-verdrag”, aldus Stoltenberg. „Een verdrag dat slechts door één partij wordt nageleefd, biedt geen veiligheid.”

De Amerikaanse president Trump heeft het verdrag uit 1987 in februari opgezegd, omdat Moskou het zou schenden met het plaatsen van SSC-8-raketten, die met een kernkop kunnen worden uitgerust en West-Europa kunnen bereiken. Volgens de VS hebben die een bereik van 2000 km, volgens de Russen slechts 480 km, binnen de grens van 500 km uit het verdrag.

„We moeten alles op alles zetten om Rusland tot naleving van het verdrag te bewegen”, zei minister van Defensie Ank Bijleveld. Er is volgens haar nog niets beslist, maar de NAVO begint wel al met de voorbereiding van tegenmaatregelen. Voorop staat volgens Bijleveld dat die defensief zijn. „Wij willen geen nieuwe wapenwedloop.”

Stoltenberg benadrukte dat Rusland „nog steeds een kans heeft om het goede te doen en het verdrag te redden”. Hij noemde het Russische gedrag ‘onverantwoordelijk en gevaarlijk’.

Volgende week vrijdag vindt in Brussel een laatste beraad tussen delegaties van de NAVO en Rusland plaats, in een poging tot een akkoord te komen, maar de verwachtingen zijn in Brussel niet hoog gespannen. Het onderwerp staat ook op de agenda van de topontmoeting komend weekeinde tussen Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin in de marge van de G20-top in het Japanse Osaka.