Navigatie verplicht onderdeel rijexamen

Vanaf maart 2019 moeten rijexamenkandidaten op hun examen laten zien dat ze kunnen rijden met een navigatiesysteem. Dit wordt een verplicht onderdeel van de praktijktest, schrijft De Telegraaf.

„We sluiten hierbij aan op de dagelijkse praktijk. De meeste Nederlanders hebben tenslotte navigatieapparatuur in hun auto en dan is het ook belangrijk te weten hoe je ermee om moet gaan als je op weg gaat in je voertuig”, zegt Nathalie Dingeldein van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in de krant.

Examenauto's moeten al sinds 2011 een navigatiesysteem hebben, maar het gebruik hiervan door de examinator was tot dusverre niet verplicht.

Het rijexamen wordt ook op andere onderdelen aangescherpt. Zo moeten examinatoren preciezer zijn bij het geven van een opdracht voor bijzondere verrichtingen.