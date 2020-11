‘Nauwelijks meer mensen door corona in geestelijke nood’

Het aantal mensen dat in psychische nood verkeert is nauwelijks gestegen door de coronacrisis. Dat zegt ggz-onderzoeker Bauke Koekkoek in een interview met NRC. „Corona is een maatschappelijke crisis waar iedereen mee te maken heeft”, zegt Koekkoek, die ook lector onbegrepen gedrag en samenleving en crisisverpleegkundige is. „Maar dat betekent niet dat we nu allemaal psychische stoornissen krijgen.”

Voor het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C) - dat de overheid, veiligheidsregio’s en hulpdiensten in de coronacrisis ondersteunt - inventariseert Koekkoek sinds de eerste golf meldingen van mensen die in ernstige psychische nood zijn geraakt. „Op de crisisdienst vreesden we een enorme toestroom toen de lockdown werd afgekondigd. We hadden geen flauw idee. En natuurlijk gebeurden er ernstige dingen. Maar over het algemeen hadden we het rustig”, zegt Koekkoek.

Dat kwam volgens de onderzoeker ook omdat de doorvoerroute naar de crisisdienst stokte. De huisarts, die veel mensen doorverwijst, werd vanwege de coronabeperkingen gemeden. Daardoor werden behandelingen bij de ggz zelfs even stilgelegd. Onlangs zei de ggz-branchevereniging dat corona een grote bedreiging voor de mentale gezondheid is. Koekkoek: „De Nederlandse ggz, die zich nu heel druk maakt, heeft eerder weinig gedaan om de zorg door te laten lopen. Nu hebben ze, om het heel onaardig te zeggen, belang bij voldoende vraag naar hun aanbod. Door corona is de branche behoorlijk in de financiële problemen gekomen.”

Het aantal meldingen van mensen met verward gedrag bij de politie, de zogenaamde E33-meldingen, nam wel toe. „Het nam toe, maar stabiliseerde rond september weer. We zijn er niet helemaal uitgekomen wat er aan de hand was. Het had er misschien mee te maken dat er minder face-to-face-zorg was. Behandelaren gingen er niet meer op uit, bang om zelf besmet te raken. Vooral mensen met ernstige problematiek, afhankelijk van hulpverleners, kwamen in de problemen. Voor sommige kwetsbare mensen is die periode heel schadelijk geweest”, aldus de onderzoeker.