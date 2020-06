Nauwelijks coronagevallen onder werknemers in opvang en onderwijs

Duizenden mensen mensen die werken op kinderdagverblijven, basisscholen en middelbare scholen en in het hoger onderwijs hebben zich in de afgelopen weken laten testen op het coronavirus, maar dat heeft nauwelijks besmettingen aan het licht gebracht. Van de 12.793 tests die sinds 1 juni zijn uitgevoerd, waren tot nu toe 68 positief. Dat komt neer op 0,6 procent, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het percentage positieve tests in opvang en onderwijs is nog lager dan bij andere groepen. Sinds 1 juni kan iedere Nederlander met klachten naar een teststraat van een GGD. In de afgelopen drie weken hebben 179.259 mensen zich laten controleren en tot nu toe bleken 2357 mensen daadwerkelijk het virus onder de leden te hebben. Dat komt neer op 1,4 procent.

Het percentage positieve tests neemt sinds 1 juni af. De regio’s Den Haag, Rotterdam en Noord- en Oost-Gelderland hebben naar verhouding de meeste positieve tests.