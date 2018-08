Natuurstichting roept Brech op zich te melden

De stichting van natuurliefhebbers Randoloup NatureWise hoopt dat oud-bestuurslid Jos Brech zich bij de politie meldt „zodat de ouders van Nicky Verstappen na twintig jaar eindelijk antwoorden krijgen op hun vragen”.

In een verklaring op Facebook laat het bestuur van de stichting woensdag weten ,,met verbijstering'' kennis te hebben genomen van het nieuws rond Jos Brech. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998.

Sinds september was Jos Brech beheerder van een terrein van deze stichting in de Franse Vogezen. Ook was hij bestuurslid van de stichting, maar dat lidmaatschap is hem nu ontnomen. Begin dit jaar hielden natuurliefhebbers in de Vogezen een grote zoektocht naar Brech, omdat hij als vermist was opgegeven. „Naar nu blijkt is Jos niet vermist geraakt maar voortvluchtig voor betrokkenheid bij deze gruwelijke cold-casezaak die al 20 jaar onopgelost is”, aldus de stichting in de woensdag verspreide verklaring.

De stichting heeft een basiskamp in de Vogezen. Een plek waar volgens de stichting „liefhebbers van rust, natuur en ruimte terecht zouden kunnen. Jos wilde zich daarvoor inzetten en is daarom toegetreden tot de stichting. Naar het nu lijkt heeft Jos deze plek, naast de mooie dingen die hij daar gedaan heeft, misbruikt als schuilplaats voor de politie”.

Opvallend is overigens dat de stichting op 5 juni melding maakte van diefstal uit het basiskamp in de Vogezen. Daarbij werden spullen gestolen „die enkel voor een outdoorliefhebber met kennis van merken en kwaliteit handig en interessant zijn.” Het gaat daarbij onder meer om slaapmatten en -zakken, evenals topografische kaarten van de Vogezen. Rond die tijd ontdekte de recherche dat Brech verdachte is in de zaak-Verstappen.