Natuurorganisaties: natuurherstel goed, stikstofuitstoot te hoog

Natuurorganisaties zijn tevreden met investeringen in natuurherstel die het kabinet belooft. Maar teleurgesteld over de aanpak van stikstofuitstoot. Dat blijkt uit een verklaring van de natuurclubs, waaronder Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en LandschappenNL.

De organisaties constateren dat er de komende tien jaar een substantieel bedrag wordt geïnvesteerd in natuurherstel. Daarmee laat het kabinet zien het belang van natuurherstel serieus te nemen, aldus de natuurclubs. Herstel is nodig, want insectensterfte en het verlies van bloemen en vogels dringen de natuur ieder jaar verder in de verdrukking, zeggen ze.

Wel zijn ze teleurgesteld over de aanpak van de stikstofuitstoot. Ze vinden de voorgestelde reductie te laag, waardoor „de natuur ook in de toekomst fors onder druk blijft staan”. De plannen voorzien erin dat in de helft van de natuurgebieden de stikstofuitstoot te hoog is. „En zo raken we niet uit de stikstofimpasse.” Ze gaan hierover graag in gesprek met het kabinet.