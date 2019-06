Natuurorganisaties enthousiast over akkoord

Natuur- en milieuorganisaties reageren positief op het Klimaatakkoord. Natuurmonumenten zegt „razend enthousiast” te zijn. „Minister Carola Schouten verdient een diepe buiging voor dit uitstekende resultaat.” Natuur & Milieu en de Natuur- en Milieufederaties zeggen dat het akkoord een „wezenlijke stap vooruit” vormt.

Natuurmomumenten is blij met de plannen om de CO2-uitstoot in de landbouw verder terug te dringen, „ook goed voor natuur en landschap”. Ook de plannen voor de veenweidegebieden worden positief ontvangen. Door boeren te stimuleren over te stappen naar natte teelten met hogere grondwaterstanden, verdampt er minder veen. Directeur Marc van den Tweel: „Minder uitdroging van kwetsbare natuurgebieden, minder instroom van ammoniak en betere kansen voor het herstel van weidevogels.”

Toch is er ook kritiek: beschermde natuurgebieden hadden volgens Natuurmonumenten een aparte status moeten krijgen bij de bouw van windmolens en zonneparken. Die gebieden zijn nu vogelvrij verklaard, vindt de organisatie.

De natuur- en milieuorganisaties noemen de inzet op het stimuleren van elektrisch rijden te mager. „Het terugdraaien van bestaand stimuleringsbeleid is ronduit schokkend.” De clubs roepen het kabinet ook op geen energie of geld te verspillen aan „futiliteiten als het aanmoedigen van radiotorfolie, maar doeltreffende en serieuze maatregelen zoals het sluiten van kolencentrales”.