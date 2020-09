Natuurlijke bestrijding werkt goed tegen eikenprocessierups

Vogels en insecten zijn succesvolle bestrijders van de eikenprocessierups. Als gemeenten en natuurbeheerders deze dieren op de goede manier naar eikenbomen lokken, blijft de overlast door eikenprocessierupsen beheersbaar. In bomen met veel natuurlijke vijanden van de jeukrups zitten tot 75 procent minder nesten, aldus rupsendeskundigen woensdag op de natuurwebsite Nature Today.

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups en de universiteit van Wageningen experimenteren al enkele jaren met natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups in het Drentse Wapserveen. Brandharen van de eikenprocessierups veroorzaken veel gezondheidsklachten. Er zijn veel bestrijdingsmethodes in omloop, maar van bijvoorbeeld rupsenvallen is eerder dit jaar gebleken dat ze niet werken. Voor het onderzoek in Wapserveen is internationaal veel belangstelling.

In de bomen op de proeflocatie in Drenthe zaten dit jaar gemiddeld nog geen twee rupsennesten per boom. In bomen op controlelocaties was dat aantal veel hoger, tot meer dan twintig nesten per boom. Van de nesten op de proeflocatie was 80 procent leeggevreten door vogels of overgenomen door andere insecten. De nesten in bomen op controlelocaties waren ook veel groter, aldus de deskundigen. In sommige bomen zaten meer dan 12.000 rupsen.

Koolmezen en pimpelmezen zijn dol op de rupsen. Ook boommieren, sluipvliegen en kevers zijn goede bestrijders.