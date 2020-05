Natuurkundedocent Jan Murre verruilt Calvijn College voor Schots schooltje

Het gezin van Jan en Annet Murre uit Yerseke spreekt sinds een tijdje onderling Engels. De familie bereidt zich voor op een verhuizing naar het Schotse eiland Lewis. Vader gaat daar op een kleine christelijke school lessen ontwikkelen en geven. De veerboot staat voor 15 juli geboekt. Onzekere factor is de coronacrisis.

Providence (voorzienigheid) heet de school in de Schotse stad Stornoway. De naam kenmerkt de levenshouding van de aan de school verbonden Schotten. Ze baden om een docent en vonden er een: Jan Murre uit Yerseke, nu nog natuurkundeleraar aan het Middelburgse Calvijn College. De christenen bidden verder om een schoollokaal, ook daaraan is dringend behoefte. Ze verwachten dat de Heere ook in die nood voorziet.

De levenshouding van die Schotten spreekt Murre aan, zegt hij. Hij probeert ervan te leren, vooral nu zijn zekerheden wankelen. Na twintig jaar docent te zijn geweest, vroeg de Yersekenaar onlangs ontslag aan. Over acht weken vertrekt hij voor zeker een jaar met zijn gezin naar Stornoway, een plaats waar hij nog nooit is geweest. De voor de meivakantie geplande voorbereidingsreis werd geannuleerd. Inmiddels vond hij huurders voor zijn huidige huis. Een woning voor hun gezin in Schotland is nog niet in beeld. Murre: „Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Door de coronacrisis staan veel vakantiehuizen leeg.”

Het verlangen om in Schotland te gaan werken groeide van lieverlee. Murre en zijn vrouw bezochten al heel wat landen en zijn geïnteresseerd in andere culturen. Geboeid raakten ze door het christelijke onderwijs in Schotland. „Het ligt redelijk dicht bij Nederland en toch is het onderwijs er totaal anders geregeld. Er is geen onderwijsvrijheid zoals wij die als vanzelfsprekend beschouwen en christelijke scholen worden niet betaald door de overheid. We verwonderden ons er keer op keer over wat ouders daar overhebben voor christelijk onderwijs. Op een gegeven moment belde ik met de stichting en vroeg of wij als gezin iets konden betekenen voor de scholen in Schotland. De Providence Christian School op het eiland Lewis bleek behoefte te hebben aan een docent. En ik bén docent. Toen ging het balletje rollen.”

Murre doelt op de Nederlandse Stichting Vrienden van Christelijk Schotland. De achterban van die stichting maakt het Schotse schooltje levensvatbaar. De Zeeuw wil graag zijn bijdrage leveren aan de bloei van de school. Hij is aangenomen om de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs vorm te gaan geven. Nu kunnen de ongeveer twintig kinderen die de Providence Christian School bezoeken er alleen nog maar basisonderwijs volgen.

Op de school wordt „Christ Centered Education” gegeven. Dat betekent dat het onderwijs rechtstreeks aan de Bijbel wordt ontleend. Murre: „Het vertrekpunt voor de les is bijvoorbeeld de geschiedenis van de bruiloft in Kana, waar water in wijn wordt veranderd. Je legt de geschiedenis uit, maar ook hoe planten groeien, hoe alcohol wordt gewonnen en welke rol de wijneconomie speelde in de Romeinse samenleving. Vanuit zo’n Bijbelgedeelte geef je tegelijk biologie, scheikunde, economie en geschiedenis.”

Het gezin Murre telt zes kinderen. De bedoeling is dat de oudste vijf allemaal naar de Providence Christian School gaan. Daarmee is meteen een doel van de school behaald, lacht Murre, namelijk groei. „Maar ik hoop dat veel meer Schotse christenen hun kinderen naar de school gaan sturen in plaats van naar seculiere staatsscholen. Veel ouders hopen dat hun kinderen op reguliere scholen laten zien wat het betekent om christen te zijn. Maar voor christelijke pubers valt dat niet mee, want op die scholen zijn antichristelijke invloeden sterk aanwezig. Zo drong daar de genderideologie al heel wat verder door dan hier. Ook krijgen ze op die scholen niet-christelijke vrienden, waardoor de stap naar kerkverlating kleiner lijkt.”

De coronacrisis stuurt de voorbereidingen voor de overgang naar Schotland in de war. Maar via Skype wordt er wekelijks overlegd over de te nemen stappen. Via taalonderwijs en het luisteren van Engelse preken bekwaamt de familie zich in hun nieuwe voertaal. Vooralsnog denkt Murre dat hun veerboot 15 juli gewoon vaart. „Leraar is een cruciaal beroep. Binnenkort verwacht ik mijn licentie als Schots docent. Daarmee zouden de grenzen open moeten gaan.”