Natuurhistorisch Museum toont kale egel Five

Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam zet vrijdag de kale egel Five bij in de expositie Dode dieren met een verhaal. De egel krijgt een plaatsje in de vitrine met andere spraakmakende dieren als de McFlurry-egel, de eerste egel in Nederland die stierf doordat hij met zijn kop kwam vast te zitten in de ijsbeker en de dominomus die werd doodgeschoten omdat hij een recordpoging met dominosteentjes in gevaar bracht.

Ook de CERN-marter, de steenmarter die in november 2016 de CERN-deeltjesversneller lamlegde en de homofiele, necrofiele eend zijn te zien in het museum. De ijsvogel die bevroren zit in het ijs nog even niet. Het ijs rond het dier is ontdooid omdat het steeds doffer werd waardoor de vogel niet meer te zien was. De vogel is nu uit het ijs en hangt te drogen en wordt begin 2020 weer in de vitrine geplaatst, meldt een zegsman van het museum.

Egel Five verloor door een schimmelinfectie op vijf na al haar stekels. Daardoor was haar huid verbrand en belandde ze sterk vermagerd in de egelopvang Papendrecht. Five werd begin oktober nog uitgeroepen tot Dier van 2019, maar overleed later die maand.