Natuurgenezeres ontkent gebruik van ibogaïne

De 59-jarige natuurgenezeres Sara G. uit Kockengen ontkent dat ze patiënten heeft behandeld met de stof ibogaïne. Ze wordt verdacht van de doodslag op een Zweedse na behandeling met de hallucinogene stof in februari 2017 bij haar woning in de Utrechtse plaats Kockenge. G. zei voor de rechtbank in Utrecht dat ze wel mensen behandelde met iboga, de wortel van een West-Afrikaanse plant, waarin slechts een minimale hoeveelheid van de stof ibogaïne zou zitten.

De Zweedse kwam naar Nederland om hulp te zoeken voor haar drugsverslaving. G. erkent dat ze de vrouw van het station haalde, maar snel besliste dat ze de Zweedse niet kon behandelen omdat die niet aan de voorwaarden voldeed. De vrouw verbleef wel in de bed and breakfast naast de woning van G., waar ze twee dagen later overleed. In haar bloed werd ibogaïne aangetroffen.