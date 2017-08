Natuurgenezer werkt door ondanks vervolging

De Duitse natuurgenezer Klaus Ross, die wordt vervolgd voor de dood van drie patiënten, behandelt in het Duitse Brüggen nog steeds mensen die lijden aan kanker, aldus de krant Rheinische Post. In de praktijk, dichtbij de Nederlandse grens, gebruikt hij experimentele stoffen die beter zouden aanslaan dan een chemokuur. Ross kreeg een beroepsverbod, maar zijn licentie zou hij hebben behouden.

De Duitse regering werkt aan strengere eisen voor een betere bescherming van patiënten tegen kwakzalvers. Aanleiding was de dood van drie patiënten van Ross uit Nederland en België. Zij overleden vorig jaar juli tijdens hun behandeling. Voor het tot een veroordeling komt, moet eerst meer duidelijk worden over zijn aandeel in hun dood.

De bestaande wetgeving in Duitsland dateert nog van voor de Tweede Wereldoorlog: om als alternatief arts te mogen werken is een middelbareschooldiploma voldoende.