Natuurbrandgevaar: code rood in deel Brabant

Door het aanhoudende warme en droge weer is de kans op een natuurbrand in de regio Brabant-Noord zo groot geworden, dat daar woensdag code rood is afgekondigd. Het komt niet vaak voor dat deze waarschuwing wordt gegeven.

Code rood betekent dat het risico op natuurbrand groot tot zeer groot is en dat zo’n brand zich ook snel en onvoorspelbaar kan uitbreiden. Op de onlinekaart van natuurbrandrisico.nl is te zien in welke regio’s het gevaar voor natuurbrand groot is.

Uit informatie van de website blijkt onder meer dat bij code rood open vuur, barbecueën, fakkels en dergelijke niet zijn toegestaan. Roken in het gebied wordt afgeraden.

De brandweer werkt sinds 2010 met een nieuw meetsysteem voor natuurbrandgevaar. Vorig jaar werd in mei in een aantal provincies code rood gegeven.

Overal in natuurgebieden staan meetstations, die op zonne-energie werken. De stations meten naast allerlei meteorologische gegevens ook de droogte van het hout. Op basis van de metingen wordt bepaald hoe groot het brandgevaar in de natuur is.

Bij code oranje of rood is de brandweer zeer waakzaam. Bij alarm rukt de dienst standaard met groot materieel en extra mankracht uit. Wie ergens brand signaleert, wordt geadviseerd 112 te bellen en daarna meteen het gebied te verlaten.