De natuurbranden in het Brabantse Moergestel en Weerribben in Overijssel zijn onder controle. In Moergestel is de brandweer nog bezig met nablussen om te voorkomen dat het vuur weer oplaait en in Overijssel is het vuur al volledig gedoofd.

De brand bij Weerribben was dinsdag moeilijk bereikbaar voor de brandweer, waardoor boten moesten worden ingezet. Een groot deel van de 8 tot 10 hectare van het natuurterrein is verwoest door het vuur.