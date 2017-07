Natuurbrand geblust, 60 hectare verwoest

Na bijna drie dagen is de brand in het Brabantse natuurgebied De Malpie bij Valkenswaard geblust. Volgens de veiligheidsregio is bijna 60 hectare natuur in de as gelegd. Het gebied wordt nog wel extra in de gaten gehouden omdat het risico bestaat dat de brand weer oplaait.

De brandweer kreeg afgelopen weekend assistentie van een specialistisch team bij het blussen van een brand in het moeilijk begaanbare natuurgebied.

De brand brak vrijdagmorgen uit en was zondagavond laat onder controle. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar aangrenzend bosgebied.