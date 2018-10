Natuur is blij met langsdammen in Waal

De voor Nederland unieke langsdammen in de Waal tussen Wamel en Ophemert lijken onder meer voor de natuur een succes te zijn. Rijkswaterstaat verwijderde in 2016 de kribben uit de binnenbocht van de Waal over een lengte van 10 kilometer. In plaats daarvan verschenen de langgerekte dammen in de rivier, parallel aan de oever.

Volgens rivierkundige Ton Hoitink van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) zitten er veel meer vissen en planten in de geul langs de oever. „De natuur heeft geen last meer van de golfslag van schepen, die leven op de oever doodt.”

Hoitink, een van de wetenschappelijke begeleiders van het project, verwacht dat er meer langsdammen in de grote rivieren zullen verschijnen, zei hij vrijdag. De aanleg van de dammen is één van de proefprojecten van Rijkswaterstaat om hoogwater op de rivieren meer ruimte te geven zonder de dijken steeds verder te verhogen. De langsdammen scheiden de vaargeul voor de beroepsvaart van een geul langs de oever voor recreatievaart en natuurontwikkeling.

Ook zorgen de langsdammen voor een stabielere waterstand op de rivier. Bij hoogwater overstroomt de dam, zodat rivierwater ongehinderd richting zee kan stromen.