Natuur in Berkel hersteld na leidingbreuk

De natuur in de Berkel in de Achterhoek heeft zich hersteld, nadat een jaar geleden eiwitrijk water van zuivelproducent FrieslandCampina in het riviertje was gestroomd door een leidingbreuk. Dat meldt waterschap Rijn en IJssel, dat de ecologie in de Berkel bij Lochem in het afgelopen jaar continu in de gaten heeft gehouden. Zowel vissen als waterinsecten doen het weer goed.

Door de leidingbreuk legden vele duizenden vissen het loodje. Nog levende vis moest in allerijl verplaatst worden naar ander water. Het vervuilde slib en water uit de rivier zijn naar een depot van Rijkswaterstaat gebracht. Een kwart van die grond is later afgevoerd naar een afvalverwerker. Het resterende slib richt geen ecologische schade aan en blijft in het depot liggen, aldus het schap.

De leidingbreuk is ontstaan doordat een verbinding tussen twee buizen niet goed was aangelegd, heeft onderzoek van TNO uitgewezen. Door hoge druk in de leiding, te zuur en te warm afvalwater knapte de verbinding. Zowel de zuivelproducent als het waterschap heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Mocht de afvalwaterleiding toch nog eens haperen, dan kan het restwater omgeleid worden naar een andere zuivering.