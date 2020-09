Naturalis viert 200-jarig bestaan met koning en astronaut

Natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden bestaat tweehonderd jaar en viert dat komende dinsdag met onder anderen koning Willem-Alexander en astronaut André Kuipers.

Alexanders voorvader Willem I, die zelf een natuurhistorische collectie had, richtte het museum in 1820 op als ’s Rijks Museum van Natuurlijke Historie. De huidige koning opent er dinsdagmiddag de jubileumviering met een bezoek aan de speciale en nieuwe tentoonstelling Van onschatbare waarde - 200 jaar Naturalis.

De expositie gaat ook tweehonderd dagen duren. Er worden 25 topstukken uit de voor publiek ontoegankelijke ‘collectietoren’ getoond, waaronder de uitgestorven Kaapse leeuw en en het oudste herbarium ter wereld, het En Tibi. Verder mocht een aantal Nederlanders een keuze uit de verzameling maken voor de presentatie.

Onderdeel van de opening van het jubileumjaar dinsdag is ook het Gala van de Biodiversiteit. Diverse sprekers, onder wie astronaut André Kuipers, vertellen hoe zij de natuur ervaren.

Naturalis, dat ook een onderzoeksinstituut is en voluit Naturalis Biodiversity Center heet, omvat 42 miljoen objecten, een enorme bron voor wetenschappers. De omvang is ook te danken aan fusies met andere collecties. De naam Naturalis wordt pas gebruikt sinds de opening van het nieuwe gebouw in 1998 door de toenmalige koningin Beatrix.

Ter gelegenheid van het jubileum worden twee boeken gepubliceerd. In Van onschatbare waarde - 200 jaar Naturalis beschrijven zeventig experts in tweehonderd verhalen de hoogtepunten uit tweehonderd jaar verzamelen. In Wie wat bewaart nemen wetenschappers en auteurs Freek Vonk en Menno Schilthuizen de lezers meer in de geschiedenis van het instituut.