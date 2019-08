Naturalis brengt nieuwe ode  aan de natuur

Naturalis nieuwe stijl staat in de startblokken. „Ik hoop dat bezoekers emotioneel geraakt worden.” Het natuurhistorisch museum wil mensen liefde voor de natuur bijbrengen. „Zodat ze er beter voor zorgen.”

Na een verbouwing van een jaar opent het nationaal instituut op het gebied van biodiversiteit zaterdag haar deuren voor publiek. „We willen bezoekers onderdompelen in een andere wereld”, zegt Edwin van Huis, directeur van Naturalis Biodiversity Center. „Van jong tot oud.”

En dat is wat het nieuwe Naturalis doet, want het hele gebouw is een ode aan de natuur. In negen tentoonstellingszalen zijn verschillende facetten van de natuur te bewonderen. De ijstijd bijvoorbeeld. Of voortplanting.

Kloppend hart

Telkens als een bezoeker een tentoonstellingszaal uitkomt, staat hij in een grote hal die als kloppend hart alle onderdelen van het instituut verbindt. De hal is ook een speeltuin van licht. Bezoekers hebben zicht op het Leidse grijze stadslandschap.

Een blikvanger van het museum is een enorme rots, van rode natuursteen en voorzien van wit betonnen sierbanden. Het is gemaakt door modeontwerpster Iris van Herpen. Alsof ze de rots heeft ingepakt met zijdezachte linten. Bezoekers kunnen de rots met trappen beklimmen. Bioloog Freek Vonk noemt Naturalis een on-Nederlands museum.

Evolutietheorie

Naturalis, dat uitgaat van de evolutietheorie, heeft ervoor gekozen het verhaal van de aarde en haar natuur niet te vertellen in chronologische volgorde, maar thematisch.

De zaal over de ijstijd bestaat uit een grote maquette met kleine beesten. Op het eerste gezicht weinig spectaculair, totdat de bezoeker door een van de kijkers blikt en de maquette tot leven komt. Of wat te denken van de zaal waar de kracht van de aarde wordt verteld aan de hand van foto’s en attributen uit Hawaï, Japan, IJsland en Brazilië. Bezoekers kunnen in een Japans huis zelfs een aardbeving ervaren.

Wetenschap

Naturalis heeft ruim 3000 objecten tentoongesteld. In depots zijn nog ruim 42 miljoen historische objecten opgeslagen. Het Biodiversity Center is niet alleen een museum, maar ook een instituut waar onderzoek wordt gedaan door honderden wetenschappers in moderne laboratoria.

Vlakbij de ingang van Naturalis in het Life-Science komen museum en onderzoek bij elkaar. Het is de etalage van het museum waar bezoekers wetenschappers letterlijk op de vingers kijken en hen vragen kan stellen.

Naturalis trekt alles uit de kast om de bezoeker „met een glimlach” het gebouw te laten verlaten.

Al moet de glimlachende bezoeker zelf de verbinding met de Schepper van hemel en aarde maken. Want Zijn naam wordt niet of nauwelijks genoemd.