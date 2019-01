Natte sneeuw verwacht maar geen schaatsijs

Tot sneeuwpret op grote schaal komt het voorlopig niet, denkt Weeronline. Het wordt wel kouder, maar de kans op echte vrieskou en natuurijs waarop kan worden geschaatst is uiterst klein.

Maandag is er een klein beetje winterweer in het noorden en noordoosten, met tijdens buien mogelijk ook natte sneeuw. Na woensdag wordt het geleidelijk kouder met vanaf vrijdag kans op lichte vorst in de nachten en winterse neerslag.

In het weekend koelt het ’s nachts af naar tot min vijf graden. Bij buien is er dan weer kans op natte sneeuw en in de nachten kan het plaatselijk glad worden. Het winterweer levert al met al de komende dagen vooral overlast in de vorm van gladde wegen op en hooguit zeer lokale, tijdelijke sneeuwpret.