Nationale viering 75 jaar vrijheid eindigt met 75 jaar VN

De nationale viering van 75 Jaar Vrijheid eindigt in oktober met de herdenking van de oprichting van de Verenigde Naties. Op 24 oktober is het precies 75 jaar geleden dat de VN in werking trad.

Het is volgens het Nationaal Comité 4 en 5 mei weliswaar het formele einde van de vieringen en herdenkingen van dit jaar, maar door het uitbreken van de coronacrisis vielen veel lokale en regionale programma-onderdelen in het water. Volgend jaar zullen nog de nodige uitgestelde bijeenkomsten plaatshebben. Ook de viering van 75 Jaar Verenigde Naties is door de coronamaatregelen minder uitbundig dan de bedoeling was.

Direct na de Tweede Wereldoorlog richtten 51 landen samen de VN op. De internationale organisatie moest voorkomen dat ooit weer een wereldoorlog zou uitbreken. De VN werken daarvoor samen op het gebied van mensenrechten, internationaal recht, mondiale veiligheid, ontwikkeling van de wereldeconomie en wetenschappelijk onderzoek. Een van de grondleggers van de VN was de Amerikaanse presidentsvrouw Eleanor Roosevelt.

Een getuigenis van haar kleindochter Nina is vanaf maandag te lezen en te horen op de website 75jaarvn.vrijheid.nl. Op die website zijn 75 persoonlijke verhalen te vinden over de VN van onder meer ook hulpverlener Arjan Erkel en schrijver Arnon Grunberg. Bij de website hoort een tentoonstelling, die op 17 oktober op de Lange Voorhout in Den Haag open gaat. Delen van die expositie in de buitenlucht reizen ook naar provinciehoofdsteden.

De Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) gaat tussen 19 en 25 oktober markante gebouwen in Nederland belichten in VN-blauw. Onder meer Slot Loevestein en de Martinitoren in Groningen krijgen een kleurtje, net als het Vredespaleis in Den Haag op 24 oktober. Op die dag is in Den Haag ook een internationale jongerenconferentie. De NOS zendt op 23 oktober op NPO1 een speciaal VN-programma uit, waaraan onder meer VN-secretaris-generaal Antonio Guterres deelneemt.