Nationale Militaire Herdenking op Grebbeberg zeer sober

$lead

De Nationale Militaire Herdenking op de Grebbeberg in Rhenen verloopt maandag uiterst sober vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Er zullen ook geen leden van het Koninklijk Huis bij zijn, aldus Defensie vrijdag.

De herdenking op het Militair Ereveld De Grebbeberg is in andere jaren de grootste dodenherdenking na de herdenking op de Dam in Amsterdam. De krijgsmacht herdenkt in Rhenen alle militairen die sinds 10 mei 1940 waar ook ter wereld zijn gevallen voor het Koninkrijk der Nederlanden of die zijn omgekomen tijdens de uitvoering van hun dienst. Op het ereveld hebben nog regelmatig begrafenissen plaats. Er rusten nu ruim 850 militairen.

Bij de herdenking maandagavond ontbreken nabestaanden, de militaire erewacht en de erecompagnie. Er worden wel enkele kransen gelegd en er is een overdenking. De ceremonie is via internet, het YouTube-kanaal van de Koninklijke Landmacht en RTV Utrecht te volgen. Het ereveld is maandag gesloten voor publiek.