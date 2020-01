Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam begonnen

Bij het Auschwitz-monument in Amsterdam is zondag om 11.00 uur de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking begonnen met een stille tocht. 75 jaar na de bevrijding van naziconcentratiekamp Auschwitz, op 27 januari 1945, is zondag in het Wertheimpark de herdenking. Daar zullen zowel premier Mark Rutte en burgemeester Femke Halsema later op de ochtend spreken. Eva Weijl spreekt als overlevende van de vernietigingskampen.

In Nederland is de door het Nederlands Auschwitz Comité georganiseerde herdenking jaarlijks op de laatste zondag van januari. In 2005 riep Kofi Annan, de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de bevrijdingsdatum van het naziconcentratiekamp Auschwitz uit tot een dag van herdenking: The Holocaust Memorial Day. Maandag worden over de hele wereld die dag slachtoffers van de Holocaust en andere genocides herdacht. Dit jaar is er extra aandacht voor de herdenking van de Jodenvervolging, omdat het precies 75 jaar geleden is dat Auschwitz werd bevrijd.

Verder is er muziek, worden kransen gelegd en is er een minuut stilte voor de slachtoffers van de Jodenvervolging in de oorlog.