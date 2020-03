Nationale Dodenherdenking zonder publiek

Bij de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam kan op 4 mei als gevolg van de overheidsmaatregel geen publiek aanwezig zijn. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei besloten. Het comité zoekt met de gemeente Amsterdam naar een passend alternatief.

Tal van publieksactiviteiten die tot 1 juni gepland stonden in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid gaan niet door. Het comité zoekt nog naar mogelijkheden om binnen de geldende maatregelen tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei toch in het hele land stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

„We willen mogelijk maken dat de hele Nederlandse samenleving ondanks de buitengewoon moeilijke omstandigheden op een waardige manier en in onderlinge verbondenheid kan herdenken en stil kan staan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. We vragen speciale aandacht voor de veteranen en al die mensen die de verschrikkingen van deze oorlog zelf hebben meegemaakt en nu extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus”, aldus de voorzitter Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité.

Defilé

Een van de activiteiten die zijn afgelast betreft het Bevrijdingsdefilé op 5 mei in Wageningen. Daarbij zouden hoge regeringsvertegenwoordigers uit de voormalige geallieerde landen en Duitsland en leden van het koningshuis aanwezig zijn.

Het organiserende comité Wageningen45 hield al rekening met een noodzakelijke andere invulling voor de traditionele, nationale feestelijkheden vanwege coronamaatregelen, maar nu valt alles in het water, aldus bestuursvoorzitter Toon van Asseldonk.

In Hotel De Wereld in Wageningen onderhandelden de geallieerde legerleiders met de Duitse bezetters in mei 1945 over de capitulatie. Sinds 1955 wordt dat historische moment op 5 mei in Wageningen herdacht.