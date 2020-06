Nationale Buitenspeeldag, om te vieren dat het kan

Kinderen moeten meer buiten spelen. Dat is goed voor hun gezondheid en daarom juist nu superbelangrijk, zeggen kinderzender Nickelodeon en de Stichting Jantje Beton, die daarom weer de Nationale Buitenspeeldag organiseren. Woensdagmiddag wordt de 13e editie gehouden. Vanwege de coronamaatregelen zijn er dit jaar geen grote evenementen. De nadruk ligt op spelletjes die kinderen samen met een broertje of zusje en wat vriendjes of vriendinnetjes kunnen doen.

Onder het motto Laten we vieren dat we buiten mogen spelen, zijn speeltuinen, gemeenten, scholen, clubs en bedrijven opgeroepen om een activiteit in de buitenlucht te organiseren. Daarbij staat de veiligheid voorop. „Evenementen voor honderden kinderen zoals bij vorige edities, zijn er dit jaar niet. De focus ligt op kleinschalige speelactiviteiten voor kinderen in hun eigen wijk”, zegt Nickelodeon. Ze kunnen bijvoorbeeld hun eigen racebaan maken, stoepranden of spijkerpoepen. Deze en andere tips staan op de site buitenspeeldag.nl.

De kinderzender gaat woensdag traditiegetrouw tussen 13.00 en 17.00 uur op zwart. Online roept Nickelodeon kinderen dan op buiten te gaan spelen en geeft de zender tips over welke spelletjes ze kunnen doen.