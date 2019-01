Nationale Ballet waakt voor vastroesten

Het Nationale Ballet heeft dansdramaturge Peggy Olislaegers in de arm genomen om het gezelschap extra goed bij de tijd te houden. In de onafhankelijke functie van ‘associate on research & development’ moet ze voorkomen dat het creatieve team hinder ondervindt van oude patronen en inzichten uit de balletwereld en moet ze stimuleren dat de voelsprieten optimaal worden uitgestrekt naar de moderne tijd.

Het Nationale Ballet wil zijn taak om het danserfgoed, dat teruggaat tot de 17e eeuw, te bewaren uiterst serieus blijven nemen. Toch mag deze taak niet belemmerend werken, vindt het gezelschap. Het wil met de benoeming bepaalde processen bevorderen die nu vaak nog wat langzaam verlopen.

Olislaegers moet niet alleen op de interne werkwijzen letten, maar ook bezien wat het gezelschap naar buiten toe moet doen: minder kijken vanuit westerse culturele waarden alleen bijvoorbeeld.