Nationaal Park Veluwezoom gesloten na storm

Alle wegen en fietspaden naar en in Nationaal Park Veluwezoom zijn voorlopig afgesloten. Na twee dagen met onweer en storm liggen er te veel bomen en takken op de weg, terwijl er ook nog flinke takken kunnen loswaaien. Daarom heeft de gemeente Rheden donderdag besloten om het hele gebied af te sluiten, laat gebiedsbeheerder Natuurmonumenten weten.

Door de afsluitingen zijn het bezoekerscentrum Veluwezoom en een aantal horecavestigingen op de Posbank ook onbereikbaar. Wandelaars mogen ook niet op de afgesloten wegen en paden komen, zegt de gemeente. Natuurmonumenten waarschuwt bezoekers dat ze "hun gezonde verstand moeten gebruiken en voorlopig niet toch moeten gaan wandelen in het bos".

Rheden werd in de nacht van dinsdag op woensdag getroffen door een tornado, die grote schade aanrichtte. Het opruimen van de ravage gaat nog wel even duren, denkt de gemeente. Het asbest dat woensdag overal in het dorp werd gevonden is opgeruimd.