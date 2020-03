Nationaal comité past Dodenherdenking en Bevrijdingsdag aan

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zoekt naar een andere vorm voor de Nationale herdenking op 4 mei op de Dam en de nationale viering van Bevrijdingsdag op 5 mei. De vorm moet passen bij de vele maatregelen die gelden wegens de uitbraak van het coronavirus. Of dat betekent dat er geen massale bijeenkomst is op 4 mei in de Dam in Amsterdam wil een woordvoerder van het comité niet bevestigen.

„De richtlijnen van de overheid zijn leidend”, zegt hij. Die houden onder meer in dat mensen niet in grote groepen bij elkaar moeten komen en dat er onderling een afstand van 1,5 meter bewaard moet worden.