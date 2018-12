Nat en onstuimig op pakjesavond

Pakjesavond wordt nat en onstuimig. Volgens weerbureau Weeronline wordt woensdag, 5 december, veel regen verwacht. Er kan op grote schaal 8 tot 15 millimeter regen vallen. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind, aldus Weeronline.

In het binnenland is de wind matig tot vrij krachtig en in het westen van het land is het onstuimiger door een (vrij) krachtige wind.

In de avond is het waarschijnlijk minder nat dan in de middag. Maar door de regen kan de avondspits wel drukker zijn dan normaal. De verwachting is dat de spits eerder begint omdat veel mensen eerder naar huis gaan vanwege Sinterklaas. De temperatuur blijft wel vrij zacht met 8 tot 10 graden. Normaal is het begin december ongeveer 6 graden.