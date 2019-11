Nasleep WOII thema expo Nationaal Archief

Het Nationaal Archief in Den Haag maakt volgend jaar een expositie over de ongeveer 9 kilometer aan archieven over de Tweede Wereldoorlog die het in huis heeft. Het is dan 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de oorlog.

De tentoonstelling zal ‘De oorlog die bleef’ heten en gaat vooral over de nasleep. Mensen werden vermist, anderen werden opgepakt wegens samenwerking met de vijand, er heerste schaarste en de schade was groot. In Nederland-Indië barstte na de capitulatie van Japan de strijd om de zelfstandigheid van Indonesië los.

De expositie zal persoonlijke geschiedenissen vertellen aan de hand van diverse archiefstukken. Die zijn meestal afkomstig van het Nederlandse Rode Kruis en het Centraal Archief Bijzondere rechtspleging (CABR). De meeste oorlogsarchieven zijn niet volledig openbaar, omdat ze vol informatie zitten over mogelijk nog levende personen. Hun privacy wordt volledige beschermd, verzekert het Nationaal Archief.

De tentoonstelling begint 21 februari.