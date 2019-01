Nasleep containers opgeschaald

De problemen rond de overboord gevallen containers voor de Waddenkust zijn maandagochtend opgeschaald naar een zogenoemd GRIP4-incident. Dat betekent dat burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone, de coördinatie op zich neemt. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente na een bericht in de Leeuwarder Courant.

Een GRIP4 is de benaming voor de werkwijze waarbij meerdere hulpverleningsdiensten en instanties zijn betrokken en wanneer een incident een groot gebied betreft die de grenzen van gemeenten overstijgt. De burgemeester van Leeuwarden krijgt hierbij in dit geval een coördinerende rol, op bestuurlijk niveau en wegens de verwachte langetermijneffecten, aldus de woordvoerder. De opschaling is in overleg gebeurd met onder anderen de burgemeesters van de getroffen Waddeneilanden en de veiligheidsregio.

In de nacht van maandag op dinsdag wordt storm verwacht. De vrees bestaat dat er dan weer veel troep op de stranden aanspoelt. Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de containers die nog op de zeebodem liggen.