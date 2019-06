NASA-drone gaat leven onderzoeken op Titan

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gaat een drone naar de grootste maan van de planeet Saturnus sturen. Dragonfly wordt in 2026 gelanceerd en zal acht jaar later aankomen op Titan waar de verkenner mogelijke ingrediënten voor leven gaat onderzoeken.

De onbemande missie maakt deel uit van het New Frontiers-programma van NASA, dat als doel heeft om verschillende planeten in ons zonnestelsel te onderzoeken. Dragonfly is ongeveer zo groot als een golfkarretje en heeft vier propellers. De nucleair aangedreven drone kan in totaal ruim 175 kilometer door de dikke atmosfeer van Titan vliegen en zal op verschillende plekken landen.

NASA-topman Jim Bridenstine is verheugd. „Met trots maak ik vandaag bekend dat onze volgende New Frontiers-missie, Dragonfly, de grootste maan van Saturnus, Titan, zal verkennen”, zei hij. „Titan is anders dan elke andere plek in ons zonnestelsel en het meest vergelijkbaar met het begin van de aarde.”