Naoufal F. tekent hoger beroep aan

Naoufal ‘Noffel’ F. gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling wegens de poging tot moord op Peter R. in 2015 in Diemen. Dat heeft zijn raadsvrouw Inez Weski vrijdag desgevraagd bevestigd. De advocate is zeer ontstemd over het feit dat de rechtbank in Amsterdam haar in het donderdag uitgesproken vonnis een sneer geeft.

„Een vonnis met ongegronde en lasterlijke termen over het pleidooi”, zegt Weski. De rechtbank schreef Weski niet goed te hebben kunnen volgen in haar bijna 200 pagina’s tellende pleidooi, mede „door het zeer wijdlopige en grammaticaal niet kloppende taalgebruik”. De advocate meent dat de rechtbank de verdediging als „een lastige factor” heeft beschouwd, die tijdens de rechtszaak „met steeds grotere agressie werd afgekapt”.

In haar pleidooi heeft Weski de geldigheid van de strafvervolging van F. betwist, omdat het Openbaar Ministerie op „ondoorzichtige en oncontroleerbare” wijze bewijs heeft verzameld. Dit bewijs werd geput uit de zogeheten Ennetcom-data - gecodeerd berichtverkeer tussen (veronderstelde) criminelen dat is aangetroffen op servers van telecombedrijf Ennetcom. Forensisch specialisten wisten de berichten te ontcijferen. De rechtbank veegde het betoog van Weski nagenoeg geheel van tafel.

Tijdens het proces heeft Weski de rechtbank tevergeefs gewraakt. Ze „kan slechts hopen” dat de rechter in hoger beroep zich anders opstelt, „met respect voor de wet en voor advocaten” die op die wetten een beroep doen.

De rechtbank achtte bewezen dat Naoufal F. (38) een moordcommando op crimineel Peter R. af heeft gestuurd. R. overleefde de aanslag ternauwernood. De schutters kregen eerder al straffen tot twintig jaar opgelegd.