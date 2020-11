Nanninga: Baudet maakte in een weekend partij kapot

Forum voor Democratie-kopstuk Annabel Nanninga vindt dat Thierry Baudet afgelopen weekend de partij kapot heeft gemaakt. De offers die hij maandag en dinsdag bracht - het opstappen als lijsttrekker en partijvoorzitter - zijn een „wassen neus”, schrijft Nanninga in een snoeihard stuk op de website The Post Online. Ze wil dat Baudet ook niet op de kieslijst komt voor de verkiezingen volgend jaar. Baudet heeft juist gezegd wel lijstduwer te willen worden.

Nanninga, die onder meer in de Amsterdamse gemeenteraad en de Eerste Kamer zit voor FVD, constateert dat de partij al jaren „hinkstapspringt van rel via ophef naar schandaal, vrijwel zonder uitzondering door toedoen van de partijleider en/of het bestuurlijk falen van de JFVD”. Nanninga uitte dit weekeinde al kritiek op de reactie van Baudet en de jongerentak na de berichten over antisemitisme binnen de JFVD. In het stuk tekent ze op dat Baudet haar en andere critici binnen de partij „schreeuwend” opbelde en zei: „Ik ben de partij”.

Ze eist nu dat Baudet echt duidelijk maakt dat hij niet meer op de kieslijst komt. Nanninga heeft overduidelijk weinig goede woorden over voor haar voormalige partijleider. „Nu hadden we dus een weekend achter de rug waarin na drie dagen vergaderen over de vraag ‘wat zullen we nou toch eens doen aan neonazis’ het antwoord luidde: eigenlijk helemaal niets’”, schrijft de politica. „Een weekend waarin de partijleider liever de hele partij in de open haard flikkert, dan gewoon stante pede overgaat tot het uitroken, ontslaan en royeren van foute elementen.”

Dat Baudet de schuld bij de media legt, noemt Nanninga „krankzinnig gemekker”.

„De media flirten niet steeds met complottheorieën en types van bedenkelijk allooi. De media houden niet een rot jongerenbestuur aan de macht. De media maken niet in een weekend een hele partij kapot omdat ze hun fout niet willen toegeven en herstellen. Dat doet binnen FVD maar een persoon, en dat is partijleider Baudet.”