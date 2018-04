NAM wil minder verantwoordelijkheid voor gevolgen gaswinning

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil minder verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van de gaswinning in Groningen. De huidige wetsvoorstellen van minister Wiebes moeten daarop worden aangepast, schrijft het bedrijf in een reactie op de nieuwe mijnbouw- en gaswet.

Dat meldde Trouw dinsdag. De wet regelt dat de gaswinning in Groningen de komende jaren sterk wordt teruggebracht.

Volgens de NAM zorgt de nieuwe wet ervoor dat het bedrijf nauwelijks nog invloed heeft op de gaswinning. De minister van Economische Zaken zal als gevolg van die wet bepalen hoe hoog de gaswinning moet zijn, en daarin de veiligheid van de Groningers en de leveringszekerheid van gas aan huishoudens en bedrijven tegen elkaar moeten afwegen.

„Daar waar NAM minder controle op kan uitoefenen kan zij ook minder verantwoordelijkheden voor dragen”, zegt directeur Schotman van de NAM in de krant.

Schotman doelt op risico’s als gevolg van aardbevingen, maakt hij later duidelijk. „De tekst zou zo kunnen worden gelezen dat de NAM nog wel steeds (deels) verantwoordelijk is voor het aan die productie gekoppelde seismisch veiligheidsrisico.”

Volgens Schotman heeft zijn bedrijf nu al nagenoeg geen mogelijkheden meer om invloed uit te oefenen op de (gevolgen van de) aardbevingen, die veroorzaakt worden door de gaswinning in Groningen. Als de nieuwe wet erdoor komt, is die invloed helemaal verdwenen, redeneert de NAM.

Daarmee voedt het bedrijf de angst die vorige week al klonk vanuit Groningse gemeenten en de provincie. Zij waarschuwden dat in de nieuwe wet de aansprakelijkheid niet langer bij NAM lijkt te liggen, terwijl onduidelijk is of de staat die verantwoordelijkheid overneemt.