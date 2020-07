NAM wil Groningenveld na 2022 echt sluiten

Het Groningenveld moet na 2022, wanneer de gaswinning is gestopt, gewoon dicht, vindt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat zegt dat het gasveld mogelijk nodig is als reservemiddel en dus ook na het sluiten van de gaskraan niet direct dicht kan. Volgens de NAM is zo’n „back-uprol onwenselijk en onnodig”.

De NAM, dochter van Shell en ExxonMobil, vindt dat het veld prima dicht kan als de gaswinning in 2022 wordt stopgezet. Voor Groningers „en alle andere betrokkenen” is het openhouden van het veld vervelend. Bovendien zijn er ook alternatieven om de leveringszekerheid van gas te waarborgen, aldus de NAM. De dochter van Shell en ExxonMobil is de exploitant van het Groningenveld.

Het bedrijf zegt graag mee te denken over manieren waarop het gasveld niet als back-up gebruikt hoeft te worden. Mogelijk kunnen hiervoor bijvoorbeeld EU-regels over reservecapaciteiten worden aangepast, aldus de NAM in haar zienswijze op het gasbesluit van het kabinet.

Minister Wiebes schreef eerder al aan de Tweede Kamer dat hij naar manieren zoekt om het gasveld toch zo snel mogelijk te sluiten. Volgens een advies van de Gasunie Transport Services (GTS) kan een probleem in het gassysteem in combinatie met een koude winter ervoor zorgen dat er onverhoopt toch een tekort ontstaat, waardoor het openhouden van het gasveld nodig zou zijn.

Volgens de NAM moet er nog een minimumvolume aan gas worden gewonnen om het veld open te houden. Het bedrijf vergelijkt dit „met het stationair draaien van een auto”. Dat zou neerkomen op een gaswinning tussen de 2,4 en 5,8 miljard kuub per jaar tot 2026, aldus het bedrijf. Het ministerie zegt dat nog wordt onderzocht wat het openhouden van het veld betekent voor de gaswinning.