NAM wil gaswinningslocaties stilleggen

De NAM wil op zes plaatsen in de provincie Groningen de gaswinning stoppen of terugschroeven. NAM schrijft dit in een aanbeveling aan toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De zogenoemde clusters Overschild, De Pauwen en Ten Post, niet ver van het dorp Loppersum worden door de NAM buiten werking gesteld. Daarnaast wordt ook de winning in Eemskanaal gestopt. In Leermens en ’t Zandt gaat de productie omlaag.

Deze plannen hebben vooralsnog geen invloed op de totale productie van gas, zei een woordvoerder van de NAM desgevraagd. Hoeveel minder gas er zal worden gewonnen kon hij niet zeggen: „Het is aan minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) om dat uiteindelijk te bepalen.”

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken die woensdag het Groningse door de aardbeving getroffen dorp Zeerijp bezocht, zei haast te willen maken met het nieuwe schadeprotocol voor aardbevingen in Groningen. „Het kan niet zo zijn dat mensen met schade nu al zo lang moeten wachten”, zei hij. In het nieuwe schadeproces is de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) niet meer direct betrokken. De fracties van Provinciale Staten van Groningen willen dat Wiebes nu actie onderneemt. PS willen een overheid „die niet langer risico’s op de koop toe neemt, maar veiligheid garandeert”.

Voorafgaand van het bezoek van Wiebes aan Zeerijp hebben agenten dinsdagavond op twee adressen mensen bezocht die op sociale media opriepen tot protesten bij het bezoek van de minister. De agenten wilden weten wat de protesten zouden behelzen en hoeveel mensen zouden willen meedoen. Uiteindelijk werd Wiebes bij zijn bezoek opgewacht door zo’n honderd bewoners.

Na de beving van maandag, die een kracht had van 3.4 zijn tot woensdag ruim 1600 schademeldingen binnengekomen van bewoners.