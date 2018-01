NAM verlaagt gasproductie in Groningen

De NAM wil op meerdere plaatsen in Groningen de gaswinning stoppen of terugschroeven. In een aanbeveling aan toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelt de NAM voor om op vier plaatsen geen gas meer uit de grond te halen en op twee andere plaatsen de productie te verlagen.

De zogenoemde clusters Overschild, De Pauwen en Ten Post, niet ver van Loppersum worden door de NAM buiten werking gesteld en daarnaast wordt ook de winning in Eemskanaal gestopt. In Leermens en ‘t Zandt gaat de productie omlaag.

De NAM schat de kans op een aardbeving dit jaar met een kracht groter dan 3,6 (die van de zwaarste beving tot nu toe in het gebied in Huizinge in 2012) in op 16 procent. Het energiebedrijf denkt „met deze maatregelen de veiligheid en veiligheidsbeleving binnen acceptabele parameters te houden.”