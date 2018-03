NAM presenteert plan voor oude schadeclaims

Oude claims van schade tot 25.000 euro die nog lopen bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zullen sowieso worden ingewilligd, ook als de NAM van mening is dat de schade niet door een aardbeving is veroorzaakt of verergerd. Dat heeft minister Eric Wiebes (Economische Zaken) vrijdag meegedeeld.

Het gaat om ruim 6000 schademeldingen die voor 31 maart 2017 werden gedaan en nog niet zijn afgehandeld. Wiebes zei in januari al met de NAM te hebben afgesproken dat zij alles op alles zou zetten om deze zaken voor 1 juli af te ronden.

Schadeclaims van meer dan 25.000 euro worden voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging - die deel uitmaakt van het schadeproces - en de NAM zal zich sowieso bij diens vonnis neerleggen, aldus Wiebes. Hij is naar eigen zeggen blij met het aanbod van de NAM. „Wij zijn van oordeel dat de aanpak inderdaad ruimhartig is”, schrijft de minister.

Hoeveel van de ruim 6000 oude meldingen onder de 25.000 euro zitten en hoeveel erboven, kon de NAM vrijdag niet meteen zeggen.