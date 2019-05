NAM: opgelucht dat er geen gewonden zijn

Johan Atema, directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), is opgelucht dat er door de aardbeving woensdagochtend vroeg bij het Groningse Westerwijtwerd niemand gewond is geraakt. "Ik ben opgelucht dat er geen persoonlijk letsel is. Natuurlijk ben ik geschrokken van deze aardbeving en het effect dat deze weer heeft op de Groningers", twittert Atema.

De eerste analyse van wat zich in de Groningse bodem heeft afgespeeld, gaat binnen 48 uur na de beving naar toezichthouder SodM en het ministerie van Economische Zaken, meldt de NAM.