NAM: gaswinning halveren voor code groen

Om in het aardbevingsgebied in Groningen van code rood naar code groen te gaan, moet de gaswinning in het gebied met 50 procent worden teruggeschroefd. Dat stelt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in een brief aan het Staatstoezicht op de Mijnen. De NAM benadrukt in de brief wel dat ze het niet eens is met het door het SodM gewenste veiligheidsniveau.

Om de veiligheid in Groningen te meten bestaat het zogenoemde Meet- en Regelprotocol. Dat kent drie niveaus: groen, oranje en rood. Na de recente beving bij Zeerijp gaf het SodM aan dat code rood was bereikt. „Er is daarom naar verwachting in ieder geval een flinke productievermindering nodig om terug te gaan naar een acceptabele veiligheidssituatie”, stelde het SodM.

Een van de factoren die het SodM meet is de zogenoemde aardbevingsdichtheid. Die bedraagt nu nog 0,38 per vierkante kilometer per jaar. Om niveau groen te bereiken moet dat fors dalen, naar maximaal 0,25. Daarvoor is een daling van de gaswinning nodig van 50 procent, stelt de NAM in haar brief. Een woordvoerder laat in een reactie weten dat de percentages zijn gebaseerd op tientallen onderzoeken, en dat ze nog kunnen veranderen. Een verlaging van 30 tot 50 procent zou ook genoeg kunnen zijn om code groen te halen.

De NAM is er overigens niet over te spreken dat het SodM code groen nu als het gewenste veiligheidsniveau hanteert. Volgens de NAM zijn er diverse redenen, zoals de leveringszekerheid van gas, „om te accepteren om regelmatig te verblijven op het gele niveau of zelfs af en toe op het rode niveau”.