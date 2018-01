NAM: dreigende halvering gaswinning overdreven

Om in het aardbevingsgebied in Groningen van code rood naar code groen te gaan, moet de gaswinning in het gebied met 50 procent worden teruggeschroefd. Van de huidige 21,6 miljard kubieke meter zou de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) nog 10,8 miljard kubieke meter overhouden, stelt zij in een brief aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De NAM vindt de manier waarop het SodM, de toezichthouder, volgens haar bepaalt welke hoeveelheid gas veilig te winnen is „onbegrijpelijk”.

Diverse politieke partijen hebben geen goed woord over voor de opstelling van de NAM. Ze vroegen verantwoordelijk minister Eric Wiebes om tekst en uitleg, maar die wil niet op de uitlatingen reageren. Hij wacht het advies van het SodM af en gaat daarmee aan de slag. Een groot deel van de Kamer wil dat de minister het advies van de toezichthouder volgt.

Om de veiligheid in Groningen te meten gebruikt het SodM de codes groen, oranje en rood. Sinds de recente beving bij Zeerijp is code rood van kracht. „Er is daarom naar verwachting in ieder geval een flinke productievermindering nodig om terug te gaan naar een acceptabele veiligheidssituatie”, stelde het SodM.

Een van de factoren die het SodM meet is de zogenoemde aardbevingsdichtheid. Die moet flink naar beneden om code groen te bereiken. Daarvoor is een daling van de gaswinning nodig van 50 procent, stelt de NAM in haar brief. Een woordvoerder laat weten dat de percentages zijn gebaseerd op tientallen onderzoeken, en dat ze nog kunnen veranderen. Een verlaging van 30 procent zou ook genoeg kunnen zijn om code groen te halen.

De NAM protesteert. Volgens de NAM zijn er diverse redenen, zoals de leveringszekerheid, om code geel of af en toe zelfs code rood te accepteren. Code groen hanteren als veiligheidsnorm zegt volgens de NAM „weinig tot niets over de vraag of deze situatie qua veiligheid aanvaardbaar zou kunnen worden geacht.”

„NAM vindt het dan ook onbegrijpelijk dat het waakzaamheidsniveau door het SodM gebruikt lijkt te worden als nieuwe veiligheidsnorm”, vervolgt NAM-directeur Gerald Schotman in de brief. „Er is daardoor ook grote onduidelijkheid ontstaan aan welke eisen de NAM dient te voldoen op het gebied van de veiligheid. Dat is voor de NAM onacceptabel.”

Het SodM zegt bij zijn advies alleen naar de veiligheid van de Groningers te zullen kijken. Het advies zou er over een week liggen, maar komt nu iets later.