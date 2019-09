NAM dreigde met sluiting gaskraan

De NAM heeft de Nederlandse overheid gedreigd de gaskraan in Groningen voortijdig dicht te draaien. Dat meldt RTV Noord op basis van een geheim verslag.

De directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zou in een vergadering met ambtenaren hebben gezegd dat het bedrijf niet langer aansprakelijk gesteld wil worden voor de schade als gevolg van aardbevingen. Als dit niet zou veranderen, zag de NAM zich genoodzaakt om „de gaskraan eerder te sluiten dan praktisch is voor Nederland”, zo staat te lezen in het document.

De NAM zegt het verslag niet te kennen. Het betrokken ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt het dreigement nooit zo te hebben gehoord of ervaren.

De Tweede Kamer reageerde furieus op de inhoud van het verslag. Kamerleden spreken van chantage door de NAM. „Ik werd er gewoon koud van”, zei Agnes Mulder (CDA) tegen RTV Noord. „Dat je zo met elkaar omgaat, vind ik heel moeilijk te bevatten.”

Ook Carla Dik-Faber (CU) is geschrokken van de inhoud van het geheime verslag. „Als dit inderdaad zo is gezegd, dan is het schandalig. Ik heb er geen woorden voor.” Het Groningse Kamerlid Sandra Beckerman (SP) vindt dat de NAM „alleen maar aan geld denkt.”

Volgens Tom van der Lee (GL) is de onderhandelingspositie van de overheid problematisch. „Het bezit van het gas is privaat, dus de juridische positie van de NAM is sterk. Dat het bedrijf daar zo maximaal gebruik van maakt, is schaamteloos.”

De Tweede Kamer roept de NAM op om in een hoorzitting de Tweede Kamer tekst en uitleg te geven over het document. De NAM mag deze uitnodiging formeel weigeren.

De Kamer roept ook verantwoordelijk minister Wiebes op om duidelijkheid te geven over de onderhandelingen tussen zijn ministerie en de NAM.