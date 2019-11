NAM: claims immateriële schade uiterst summier

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vindt dat een groep bevingsgedupeerden in Groningen hun immateriële schade tot nu toe onvoldoende concreet heeft gemaakt. Dit stelt het concern in hoger beroep.

De rechtbank bepaalde in 2017 dat de NAM immateriële schade en gederfd woongenot moet vergoeden. Inwoners van het bevingsgebied hebben verklaard lichamelijke en psychische klachten te hebben. De NAM noemt hun onderbouwing „uiterst summier”. De gaswinner vindt dat de drempel voor smartengeld hoger is. De rechtbank heeft dat miskend, zegt de NAM.

De NAM onderkent de gevolgen van de gaswinning, maar het vonnis van de rechtbank over het vergoeden van niet-zichtbare hinder vindt het bedrijf te abstract. De rechter heeft niet naar individuele gevallen gekeken terwijl de verschillen groot zijn, stelt de NAM.

De NAM staat voor het hof in Leeuwarden tegenover ruim 120 gedupeerden. Volgens hun advocaat sluiten de individuele verklaringen aan bij algemene onderzoeksrapporten. De vaststelling dat iemand in het bevingsgebied woont met een persoonlijke verklaring is wel voldoende voor smartengeld, vindt de raadsman.