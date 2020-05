‘Naleven coronamaatregelen overwinning op nazi-ideologie’

De huidige onvrije omstandigheden door de coronamaatregelen hebben in deze dagen een symbolische betekenis. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus van Justitie gezegd tijdens de herdenking in Nationaal Monument Kamp Vught. De democratische samenleving heeft hier zelf voor gekozen uit medemenselijkheid, solidariteit en compassie met kwetsbare mensen, en met alle ruimte voor verschillen van mening. Dat is volgens hem de totale overwinning op de nazi-ideologie, die het gemunt had op iedereen met een andere afkomst, religie, mening of fysieke verschijning.

In SS-concentratiekamp Vught hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim 30.000 mensen gevangengezeten, onder wie 12.000 Joden. Direct na de oorlog werden in Vught ‘foute’ Nederlanders opgesloten.

„Kamp Vught was gruwelijk met een beestachtig regime. De schofterigheid van de bezetters is nu, 75 jaar later, in onze beschaafde, vredige samenleving niet te bevatten. Haat, sadisme en misdadige domheid”, aldus Grapperhaus. „Het was een triomf voor de mensheid dat de nazi’s verslagen zijn.”

Grapperhaus noemde het „verdrietig” dat mensen door de coronamaatregelen geen fysieke troost bij elkaar kunnen zoeken. „Hopelijk is het een troost dat we nu samen vechten voor kwetsbaren en zwakkeren. Dat voelt als een beloning voor de morele moed van degenen die hier gevangenzaten.”

In Vught is maandagmiddag tijdens een besloten bijeenkomst één krans gelegd namens alle betrokkenen. De herdenking is terug te zien via Omroep Brabant.