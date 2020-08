Nalatenschap tekenaar Peter van Straaten naar Allard Pierson

Het archief en de getekende nalatenschap van Peter van Straaten (1935-2016) gaan naar het vernieuwde Allard Pierson, het museum en kennisinstituut voor de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam. Het betreft ruim 12.000 tekeningen, vogeldagboeken en strippagina’s.

Van Straaten, bekend van zijn krasserige manier van tekenen, was zeer productief. Met de verwerving gaat volgens het museum ook een wens van de kunstenaar in vervulling. Hij wilde namelijk dat zijn nalatenschap zoveel mogelijk bijeen zou blijven.

Al in zijn jeugd tekende de geboren Arnhemmer vogeldagboeken en strips. Later illustreerde hij talloze boeken. Ook maakte hij werk voor Het Parool (onder andere de strip Vader & Zoon), de Volkskrant en NRC. Zijn politieke tekeningen zijn in het verleden al grotendeels ondergebracht bij het Persmuseum, zijn literaire tekeningen bij het Literatuurmuseum in Den Haag. Eerder ontving het Allard Pierson van de erfgenamen al 6000 tekeningen uit de serie Vader & Zoon.

Volgens het Amsterdamse museum getuigt het werk van Van Straaten van een scherpe kijk op menselijke gedragingen en politieke ontwikkelingen. Hij was ook cartoonist en schrijver.

De verwerving is onder meer mogelijk gemaakt door een gedeeltelijke schenking van de erven, door de Vereniging Rembrandt en het Mondriaan Fonds.

Bij de opening van het vernieuwde Allard Pierson, in de week van 8 tot en met 13 september, is een kleine selectie te zien voor genodigden. Een overzichtstentoonstelling van Van Straatens werk volgt in december 2021.