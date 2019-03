Nagemaakte websites uit de lucht

De politie heeft tien nagemaakte webwinkels uit de lucht gehaald. Wie daar iets bestelde, kreeg nooit iets geleverd en was het aankoopbedrag kwijt.

Een 24-jarige man uit Groningen, die maandag is opgepakt, wordt verdacht van het bouwen en faciliteren van de nepsites. Een 40-jarige man uit Leeuwarden zou de opbrengsten hebben witgewassen. De Fries was mogelijk ook betrokken bij ‘business e-mail compromise’, waarbij bedrijven valse facturen toegestuurd krijgen, in de hoop dat een nietsvermoedende medewerker de mail opent en geld overmaakt.

Waarschijnlijk hebben de mannen in totaal enkele honderdduizenden euro’s buitgemaakt en volgens de politie kan dat bedrag oplopen tot 1 miljoen euro.

De huizen van de mannen zijn doorzocht en daarbij heeft de politie onder meer computers in beslag genomen. Het witwassen gebeurde niet via constructies met virtueel geld, maar ouderwets via pinnen bij automaten. Het is niet bekend of de Groninger en de Fries elkaar kenden en of er meer mensen bij de fraude betrokken zijn. De politie sluit in elk geval niet uit dat nog meer mensen worden gearresteerd.

De sites waren in het Engels en richtten zich op mensen in andere landen. In de webwinkels werden onder meer melkpoeder, shampoo, tandpasta en energiedrank aangeboden.