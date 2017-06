Nader onderzoek zaak ‘racende’ vader en zoon

Er komt nader onderzoek in de strafzaak tegen een vader en zoon die een dodelijk ongeval veroorzaakten in Loosdrecht. Dat heeft de rechtbank in Lelystad vrijdag besloten op een zogenoemde regiezitting. De 54-jarige Walter van W. en zijn 32-jarige zoon Casper worden ervan beschuldigd dat zij opzettelijk gevaarlijk hebben gereden in hun auto’s waardoor het ongeluk ontstond.

De twee mannen reden met hoge snelheid - mogelijk tussen de 138 en 183 kilometer per uur - vlak achter elkaar aan op een weg waar maximaal 50 kilometer is toegestaan. Mogelijk waren zij aan het racen met elkaar, maar volgens hun raadsman ontkennen zij dat. Het gebeurde op 16 maart 2016. Het was al donker en de weg, Tjalk, staat bekend als een lastige route met bochten en op- en uitritten. Vader had bovendien alcohol gedronken, iets wat zijn zoon wist.

Na enkele kilometers knalde W. met zijn Porsche frontaal op de auto van de negentienjarige Fleur Balkestein uit Hilversum. Zij wilde net de dijk oprijden. De jonge vrouw raakte zwaargewond en overleed twee weken later in het ziekenhuis.

Op verzoek van de advocaat wordt de telefoon van het slachtoffer nader onderzocht om te kijken of zij hiermee mogelijk zelf gevaarlijk reed. Ook zal een deskundige opnieuw de doodsoorzaak gaan bekijken. De verdediging wil weten of er sprake is van medisch falen, omdat het de dag voor haar overlijden opeens slecht ging met het slachtoffer en ze niet gezien werd door een arts. Ook krijgt de advocaat beelden die zijn gemaakt van de ‘racende’ auto’s. Hij zegt dat zijn cliënten een stuk langzamer reden.

De verdachten waren vrijdag niet aanwezig. Er komt op 1 september nog een regiezitting waarna de zaak op 3 november inhoudelijk wordt behandeld.