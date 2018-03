Nader onderzoek naar psyche Klaas Otto

De rechtbank heeft vrijdag bepaald dat nader onderzocht moet worden of Klaas Otto geestelijk in staat is zijn proces bij te wonen. Otto en zijn raadsman Louis de Leon zeggen dat dat op dit moment niet het geval is.

Otto bleef vrijdag weg uit de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam. De rechtbank had willen beginnen met de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Otto. Het nadere onderzoek moet aanstaande maandag al af zijn, zodat de rechtbank dinsdag kan bepalen hoe het verder moet met het proces.

De rechtbank droeg het Openbaar Ministerie (OM) op een psychiater een rapport te laten opmaken over Otto’s geestesgesteldheid. De psychiater moet vaststellen of Otto geestesziek is en zo ja, of hij zó ziek is dat hij niet in staat is te snappen waarom en waarvoor hij wordt vervolgd. Ook moet de psychiater duidelijk maken of Otto in de rechtszaal kan verschijnen en in staat is zijn verdediging te voeren.

De bevindingen van een andere psychiater, waarop advocaat De Leon zijn betoog baseerde, moeten in het nieuwe onderzoek worden betrokken, aldus de rechtbank.

De Leon heeft betoogd dat de vijftigjarige Otto geestelijk is geknakt door het zware detentieregime waarin hij is geplaatst. De raadsman vroeg de rechtbank de strafvervolging te schorsen, totdat Otto weer dusdanig is opgeknapt dat hij zich naar behoren kan verdedigen in de rechtszaal.

Otto, oprichter van motorclub No Surrender, wordt onder meer verdacht van afpersing, bedreiging, mishandeling, brandstichting en witwassen. Voor een paar feiten geldt Janus de V. als medeverdachte. De rechtbank is vrijdagmiddag met de inhoudelijke behandeling van zijn zaak begonnen. De V. ontkent de beschuldigingen. Hij is al geruime tijd op vrije voeten. Donderdag kreeg hij in een andere zaak die tegen hem loopt, veertien maanden cel opgelegd wegens mishandeling.

Als de zaken tegen Otto en De V. vanaf dinsdag volgens de planning verdergaan, zal het OM woensdag de eisen tegen de twee mannen formuleren.